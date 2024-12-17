震撼畫面曝光！烏軍集束彈、無人機痛擊北韓軍隊

紅外線熱影像顯示，集束彈藥的子彈藥散佈開來，在俄羅斯庫斯克州的田野上爆炸，攻擊北韓士兵縱隊。（圖：烏軍第17獨立重型機械化旅）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導16日報導，烏軍第17獨立重型機械化旅聯手友軍，以集束彈藥等武器重創入侵俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）的北韓部隊，造成敵軍重大傷亡。

根據該旅新聞稿及非營利性資訊平台「烏克蘭戰爭檔案館」（Ukraine War Archive）的資訊，此次攻擊發生於庫斯克州科列涅沃區（Korenevsky District），克雷米揚涅村（Kremyanoye）東南方。影片顯示，北韓步兵縱隊遭到烏軍各式火砲攻擊，其中包括集束彈藥。此外，烏軍也運用 FPV（第一人稱視角）無人機重創敵軍。

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先前報導指出，12月14日至15日，北韓部隊曾試圖強襲烏軍陣地，損失約30名士兵。在庫里利夫卡村（Kurylivka）附近，更有3名北韓士兵失蹤，迫使敵軍撤回部隊，以補充北韓人民軍第94獨立旅的兵力。

這是北韓軍隊首次參與庫斯克州的戰鬥。烏軍回報指出，北韓部隊以每組20至30人的步兵排展開攻擊，並未使用運輸工具。烏軍則以砲火有效壓制其行動。

目前，俄羅斯軍隊中北韓部隊的確切人數仍不明。然而，根據《彭博》（Bloomberg）報導，北韓政府可能逐步增派最多10萬名士兵參與對烏克蘭的戰爭。如果平壤與莫斯科根據已簽署的《全面戰略夥伴關係協定》持續深化合作，此一情況便有可能發生。

此次攻擊凸顯了烏俄戰爭的複雜性和國際影響，北韓的介入無疑為戰局增添了新的變數。隨著戰爭持續，各方勢力的角力也將更加激烈，未來的發展仍充滿不確定性。集束彈藥的使用也引發爭議，其廣泛的殺傷範圍可能造成平民傷亡，人權團體對此表達嚴重關切。

12月15日，在庫斯克州被擊斃的北韓和俄羅斯士兵排列在雪地上。（圖：烏軍第17獨立重型機械化旅）

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