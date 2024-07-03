不是趴著的狙擊！10軍團狙擊訓 立姿、跪姿利於城鎮戰環境

陸軍第10軍團所屬狙擊組昨（2）日於南區聯合測考中心靶場進行實彈射擊訓練，除基礎的臥姿射擊外，也結合立姿、跪姿等射擊姿勢，因應城鎮戰及各類地形障礙作戰。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕大眾對於狙擊的印象都是趴著射，然而戰場環境多變，不是處處都能直接往地上趴，現今的常見的城鎮戰，更仰賴高姿態的依託射擊！陸軍第10軍團所屬狙擊組昨（2）日於南區聯合測考中心靶場進行實彈射擊訓練，除基礎的臥姿射擊外，也結合立姿、跪姿等射擊姿勢，因應各類地形障礙作戰。

據《青年日報》報導，陸軍第10軍團機步234旅聯兵3營所屬狙擊組，昨（2）日於南區聯合測考中心靶場進行為期4天的實彈射擊訓練。受訓組員以2人為一組，區分觀測手、狙擊手。射擊期間，觀測手首先完成現場風向、風速、距離等數值觀測後，迅速將參數傳遞狙擊手，同時警戒、環顧周邊敵情；狙擊手則依觀測手提供的數據，調整瞄準鏡的密位及個人呼吸，屏氣凝神、扣引T93K1狙擊槍扳機，命中300公尺外的目標。

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而實戰中，狙擊手架槍的位置也很重要，不同的區域場景有不同的射擊姿勢。因此，此次訓練除基礎臥姿射擊外，也結合立姿、跪姿等射擊姿勢，磨練射手於城鎮作戰中，肆應各類地形障礙，從圖中亦可見，狙擊手使用可調整高度的特殊腳架，來模擬實戰狀況。同時他們也必須在時限內完成擊殺任務，考驗官兵射後立即變換射擊陣地的速度，避免遭敵發現並反獵殺。

圖中亦可見，狙擊手使用可調整高度的特殊腳架，來模擬實戰狀況；同時他們也必須在時限內完成擊殺任務，考驗官兵射後立即變換射擊陣地的速度，避免遭敵反獵殺。（青年日報提供）

狙擊組組長高偉恩士官長表示，現今狙擊手的訓練在實戰化訓練指導中，新增遮障、應用及運動射擊等，能有效訓練射手快速因應各項敵情，作出正確判斷，並在第一時間狙殺敵軍目標。

此外，為了訓練射手的呼吸穩定度，訓練前會搭配開合跳、伏地挺身等體能訓練，磨練射手在心跳高速跳動的狀況下，還能調整呼吸、精確鎖定目標，完成殲敵任務；他認為，要精準命中目標，「沉穩判斷」是任務成功的關鍵所在。

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