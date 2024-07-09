國軍首次公布ROE接戰規則 律定發動攻擊對象原則

圖為本次漢光演習驗證ROE小卡之正面範例。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，其中去中心化指管與ROE交戰規則攜行卡，成為本次漢光驗證重點。國防部法律司人權保障處處長余健昌少將表示，交戰規則攜行卡設計邏輯是律定官兵可攻擊、交戰及應保護對象，目前是由國家所需制定。背面則是指引武裝衝突法或國際人道法普世原則，例如比例、區別和人道原則等，提醒官兵在作戰時注意國際法的應注意事項。

國防部今天於記者會首度公布並說明ROE小卡的2種範本。第1個範本內容清楚載明「你可以對誰發動攻擊」、「除敵軍之外，你可以與誰交戰」、「你可以使用武力保護的對象」等大原則。

第2個範本，除強調「區別與比例原則」、「軍事必要性」等，也要求官兵「禁止攻擊平民及民用物體」、「禁止無差別攻擊」、「禁止殺傷已失去作戰能力或已投降的戰鬥人員」、「禁止攻擊醫療人員、設施、設備或輸具」等。

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圖為本次漢光演習驗證ROE小卡之背面範例。（國防部提供）

媒體詢問，本次演習驗證重點之一接戰小卡，其規定保護對象是否包含戰地記者？以及國軍漢光演習結束後，都有台美雙方共同編組AAR訓後回顧（After Action Review），今年有無設定何種重點？

國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，現以將ROE接戰小卡正名為交戰規則攜行卡，是針對戰時情況，明確律定對象為戰鬥員本人、國軍成員、指定關鍵基礎設施、戰俘和被拘留者。延伸對象則會依戰時情況，由法律司跟作計室研議提供。

余健昌說明，戰地記者身分由於不是從事戰鬥的人員，因此會列入平民保護對象，至於是否納入，會在未來各項演習中檢討驗證。

余健昌補充，武裝衝突法規範平民不受攻擊是普世價值，但為何有比例原則，是因為某些軍事行動在必要情況下需要攻擊敵軍，可能無法避免對平民造成損害，因此國軍必須進行附帶損害評估，也就是評估軍事行動帶來的軍事利益和對平民造成損害，但此指敵軍對我方攻擊時，必須要作出的行為。

媒體詢問交戰規則攜行卡的設計邏輯及法律位階，余健昌說，這是律定官兵可攻擊、交戰及應保護對象，目前是由國家所需制定。背面則是指引武裝衝突法或國際人道法普世原則，例如比例、區別和人道原則等，提醒官兵在作戰時，應注意到國際法的應注意事項。至於特殊交戰規則，則是授權給所有作戰部隊的第一線官兵，依其單次任務及單次個人任務進行填選。

董冀星說，目前推廣ROE小卡的方式，就是視其為持續性的教育，從兵棋推演開始，就藉由指參作業等，進行交戰規則研議。6月份就已編成推廣小組，藉由推廣人員至各單位，尤其是旅級單位，督導單位交戰規則攜行卡如何製作、是否符合基本要求等。



董冀星說，對單兵的教育主要是兩個原則，就是告訴他們在開戰時，在什麼狀況下可使用武器，在開戰後哪些人或組織不能使用武器。

董冀星補充，此次記者會展示的是攜行卡的範例，各部隊會針對各自任務及作戰環境，設計不同規則的交戰規則攜行卡。

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