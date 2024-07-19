國防大學5教授欲退伍被阻 國防大學：已無續留意願

國外大學外觀。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防大學理工學院傳出有5位軍職教授符合報退條件，並在上半年提出退伍申請，但至今尚未核准，被質疑是校方阻撓退伍。對此國防大學表示，學校考量國防科技人才培養不易，且理工學院師資不足，校長親自約見慰留，惟當事人已無續留理工學院任教意願。

國防大學今日表示，針對媒體報導「5師退伍國防大學硬慰留」等情事，近期國防大學理工學院數名軍職教師申請退伍，學校考量國防科技人才培養不易，且理工學院師資不足，即向當事人表達「為國留才」立場，並由校長親自約見慰留，希望當事人繼續留在學校，為國軍培育國防科技人才。

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國防大學說明，雖經校方多次溝通，惟當事人已無續留理工學院任教意願。為盡速遴補師資，兼顧各軍種科研建軍需求，後續將依陸海空軍軍官士官任職條例，調整回所屬軍種；並由軍種依權責辦理相關作業。

國防大學表示，其間國防部並未對針對全案提出指導與要求，媒體所謂「國防大學不遵守國防部政策指導」更非事實，籲請善盡查證責任，勿以偏頗內容誤導視聽。

媒體報導，國防大學希望5人能做滿最大服役年限，其中上校為服役30年、中校26年，而5名軍職教師約莫還有3年4個月到9年的差距。

報導並指出，國防大學校長劉志斌據傳不滿砸千萬培養人才卻被跳槽，約談5位教師實施慰留。對此國防大學否認有阻擋一事，校長本意是為國留才，學校好不容易培養人才，不想這麼輕易失去；當初5人報退理由稱「要照顧家人」，其實是要去其他學校服務，但既然都是到學校，留在國防大學部也一樣。

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