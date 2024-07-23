沒有劇本不分晝夜機動 官兵壓力「亞歷山大」

花防部裝甲車在機動過程中，經常遇到民車無預警「接近」，讓他們嚇出一身冷汗。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光40號」實兵操演展開後，陸軍花東防衛指揮部機步營、裝騎連等單位22日晚間實施夜間戰術機動演練，今天清晨持續實施偵巡、戰術位置變換等作為，由於機動時間無分晝夜，加上部份民車好奇、疏忽或未保持安全距離，導致官兵沿途全程繃緊神經，承受前所未有的壓力，但也有官兵樂觀地表示，這是全新的體驗，也更貼近實戰。

漢光演習次日，花蓮地區經常可見機動中的各型車輛。（記者游太郎攝）

花防部機步營22日晚接獲電令後，執行人員、裝備、車輛檢整作業，及行車序列與任務提示後，依計畫離開駐地，機動前往戰術位置，實施戰力保存與整體防衛作戰及防空作為，參與操演裝備包括CM21人員運輸車、3.5噸載重車、1/2偵搜車等車輛。

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花防部機步營CM-21人員運輸車實施戰備偵巡，行經美麗的七星潭沿岸。（記者游太郎攝）

營長黃中校說，夜間訓練是今年漢光演習訓練的核心，主要是讓官兵了解，東部地區的防衛作戰是持續行動，並非以往習慣的單一項目，為了避免以往的形式化演練，今年特別要求貼近實戰訓練，並加強不同單位協調合作，做出最佳的協調管制，並從經驗中修改作戰計畫，以實際作為驗證平日的訓練成果。

花防部裝騎連出動M-60A3戰車，擔任防區戰場偵搜任務。（花防部提供）

平日協同戌守佳山基地的花防部裝騎連，今天也實施車輛戰術機動，接到命令後，擔任花蓮防區的偵搜部隊，執行人員、裝備、車輛檢整作業及編成行車序列後，依計畫機動前往相關位置建立警戒幕，參演裝備包括M60A3戰車、CM21及CM22人員運輸車、3.5噸載重車、1/2偵搜車、50機槍及120迫砲等輪型與履帶車輛及裝備。

今年漢光演習特別著重夜間機動訓練，官兵全程壓力相當大。（記者游太郎攝）

有士官兵透露，由於今年的機動演練無分畫夜，車隊移動並無警車引導，必須和民車同步行駛一般道路，過程中經常有民車無預警「接近」，雖然車上成員已加強前中後警戒，但仍不時險象環生，對他們而言，雖然壓力大到無法想像，但也是一種全新的體驗，也令人難忘。

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