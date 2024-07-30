故意？中共5艦出沒台灣東部外海 其中4艦疑先繞日本航行

日本防衛省昨（29）日發布最新消息指出，中國解放軍海軍5艘艦艇動態，1艘情報蒐集船通過台灣東岸、釣魚台西岸海域，另外4艘則兵分兩路，由南向北通過台灣東部外海。圖為煙台艦（上）與拉薩艦（下）。（圖片擷取自防衛省新聞稿）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍海軍逐漸擴張為「遠洋海軍」，同時更加頻繁地穿越台灣、日本周遭海域。據日本防衛省昨（29）日發布5艘中國解放軍海軍艦艇動態顯示，1艘情報蒐集船通過台灣東岸、釣魚台西岸海域；其餘4艘先是繞行至北海道周遭海域，又從西太平洋出沒，由南向北通過台灣東部外海。

日本防衛省統合幕僚監部（相當於我國參謀本部）29日連續發布新聞稿指出，中國解放軍海軍815A型情報蒐集船「金星號」（舷號799）28日行經台灣東部海域，通過日本與那國島東岸及釣魚台西岸後，向北駛入東海。

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中國解放軍海軍815A型情報蒐集船「金星號」（舷號799）28日行經台灣東部海域，通過日本與那國島東岸及釣魚台西岸。（圖片擷取自防衛省新聞稿）

另外，日本防衛省偵獲，中共29日亦有4艘作戰艦通過宮古海峽，以及台灣與日本與那國島之間的海域，這4艘軍艦兵分兩路，分別由055型飛彈驅逐艦「拉薩號」（舷號102）及補給艦「可可西里湖號」（舷號903）組成編隊，向北通過宮古海峽；另一編隊則由054D型飛彈驅逐艦「開封號」（舷號124）及054A飛彈護衛艦「煙台號」（舷號538）組成，向北通過台灣與日本與那國島之間的海域，4艦皆駛入東海。

值得注意的是，防衛省新聞稿指出，這些動態只是中共海軍環繞日本遠洋行動的一環，並統整這4艘作戰艦近期航行動向。

「開封號」（舷號124）驅逐艦編隊自6月27日及28日來回穿越南方鹿耳島大隅海峽一帶後，一路北上行經日韓間的對馬海峽、本州與北海道間的津輕海峽，近期則在台灣東部及與那國島周遭海域被偵獲。（圖片擷取自防衛省新聞稿）

從新聞稿圖示可見，「開封號」（舷號124）驅逐艦編隊自6月27日及28日來回穿越日本鹿耳島大隅海峽一帶後，一路北上行經日、韓之間的對馬海峽、日本本州與北海道之間的津輕海峽，而後脫離日本防衛省監控區域後，再度於台灣東部及與那國島之間海域出沒。

日本各海峽位置對照圖。（圖片擷取自Google地圖/劉宇捷製圖）

日本防衛省亦指，「拉薩號」（舷號102）編隊6月27日於對馬海峽被日方偵獲後，一路向北航行至日本及俄羅斯間的宗谷海峽，接著於29日在沖繩南方的宮古海峽再度被偵獲，往北駛向東海，據此推估，該4艦幾乎環遍日本「全境」。

「拉薩號」（舷號102）編隊則自6月27日於對馬海峽被偵獲後，一路向北航行至日本及俄羅斯間的宗谷海峽，接著昨日在沖繩南方的宮古海峽再度被偵獲，往北駛向東海。（圖片擷取自防衛省新聞稿）

然而，中國解放軍海軍並非首次執行環繞日本行動，媒體報導，去（2023）年5月G7峰會前夕，中國解放軍5艦編隊即從對馬海峽北上，同樣行經日、俄之間的宗谷海峽，並行經東京灣外的伊豆群島，沿著沖繩西南諸島靠近太平洋一側南下，最終於靠近台灣的與那國島周邊海域北返；由此顯示，解放軍正持續演練遠洋航行能力，擴增其在西太平洋的行動能力及影響力。

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