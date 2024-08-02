數十萬枚「芭樂」採購確定！我與美完成簽訂13.5億手榴彈合約

政府電子採購網今（2）日公告的決標資訊顯示，國防部已與美國簽訂13.5億元的手榴彈採購合約，並已於今年中開始執行。圖為國軍欲採購之美製M67手榴彈。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為提升手榴彈投擲訓練的實際成效及更新手榴彈庫存，國軍於今年預算書中曾首次提及，欲匡列10.3億元向美國採購M67新式手榴彈，而根據政府電子採購網今（2）日公告的決標資訊顯示，國防部已與美國簽訂13.5億元的手榴彈採購合約，並已於今年中開始執行，而根據推估，這批手榴彈的總數可能至少約有73萬枚之多。

根據政府電子採購網今日公告的決標資訊顯示，國防部駐美軍事代表團已與美方簽約，將斥資13億5496萬5830元以指定對象的限制性招標方式，自今（113）年7月19日起至民國117年12月底為止，採購一批新式手榴彈，資訊亦進一步透露該案的履約地點為高雄內門區，推測有可能是某補給單位的所在地。

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公開資訊並未說明採購了多少枚，不過欄位則有註記，此次的決標金額「並非」是單枚價格乘以預定採購數量所決定。此外，得標廠商為美國在臺協會（A.I.T），這是我國軍方與美方的慣例合作模式，並不會言明廠商名稱，而是統一透過美國在臺協會為代表處理。

國防部所屬中華民國駐美軍事代表團已與美方簽約，將斥資13億5496萬5830元，自今（113）年7月19日起至民國117年12月底為止，採購一批新式手榴彈。（圖片擷取自政府電子採購網）

有關近年向美採購新式手榴彈一事，國防部於去（112）年公布的今年度預算書中曾提及，陸軍編列了10億2960萬元，將於民國113年至115年間分批支出向美採購M67型殺傷手榴彈，其中今（113）年先編列5千1百480萬元進行採購事宜。根據市場行情，單枚M67手榴彈的平均成本約為45美元，若以單枚1400元來計算，原先採購的預算約可購置高達73萬枚的數量。

不過值得注意的是，本次決標案公開的13.5億元金額，與上述預算書中匡列的10.3億，存在了約3.2億的落差，確實有些不尋常，但目前仍無法確定是匯率差異、美方調高售價所致，還是另有其案不得而知。

此外，國軍近年尚有委請中科院，自115年起至118年止，產製24萬枚新的M204A2手榴彈引信，以針對國軍現有庫存的MK2手榴彈進行更新，總計畫預計耗資3億7200萬元；此24萬枚舊彈加上向美採購的約73萬枚M67新手榴彈，國軍新一批現代化的手榴彈將高達近100萬枚，對於國土防衛的新製武器建置及一年期義務役訓練科目的改變，都能得到一定程度的強化。

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