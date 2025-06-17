「海鯤號」完成海上動態組合測試 即將進行潛航驗證

台船啟動海鯤號海上測試，完成多項海上動態組合測試。（台船提供）

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〔記者洪臣宏／高雄報導〕海鯤號今（17日）啟動海上測試（SAT），台船表示，已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試，將持續依測試結果，進行各系統調校改善，賡續下一階段潛航測試。



台船發布新聞稿說明海測狀況，台船表示，依「海鯤軍艦」達成海測必要的安全及品質要求條件，已於14日在高雄港灣內實施航行測試，再於昨天進行首次浮航測試。



台船表示，海上試俥計畫依潛艦水下安全測試作業，區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」三階段。各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改並精進性能。潛航時將逐步增加測試深度，確保在測試安全條件下達成作戰任務需求。



台船說，專案測試團隊由台船會同海軍、裝備原廠技術人員及技協共同組成，首次海上測試前，已參考各國潛艦測試經驗，進行各項系統的航前安全評估，續依評估意見調校，並進行航行操作訓練。



後續將在完成各項浮航測試科目後，依計畫安排「海鯤軍艦」進台船乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢查，並在施行外殼海生物清潔及塗裝作業後實施潛航測試。

海鯤號今天離開高雄港海測，順利完成多項測試。（台船提供）

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