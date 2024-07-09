今年漢光實兵演練 國防部：役男有望參與

後次室軍品整備處處長陳春忠少將9日說明戰時彈藥儲存議題。（記者張嘉明攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕有關今年「漢光40號實兵演練」參與部隊，國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，若新兵役男分發所屬部隊有配合漢光演習之任務，役男也會參與。

國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，媒體詢問，今年一年期義務役是否也將參與漢光演習？國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將回應，截至今年7月前統計，總計完成4個梯次、10個營及單位的新兵接訓。同時去中心化指管為全軍訓練目標，所以不管是後備、守備或常備部隊，都會執行該訓練，若新兵役男分發所屬部隊有配合漢光演習之任務，役男也會參與。

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至於媒體詢問，今年安排物資的前推預置跟分區囤儲，先前有宮廟抗議的狀況，國防部今年如何處理。

後次室軍品整備處處長陳春忠少將表示，以台灣地理環境，當敵情狀況提升時，為使國軍在戰場獲得足夠彈藥防衛國土，彈藥分散囤儲有其必要性。今年演習單位自行發文，未妥適說明，確有不當之處。未來將依法執行相關軍需物資預囤，強化防衛作戰後勤能力。

媒體也關切，本次漢光實兵演練留守兵力，能否應對共軍趁演習期間攻擊的風險？國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將回應，本次演習採全兵實兵實裝操演，會採任務區分方式，扣除在兵監受訓，或換裝、基地、新兵訓練及裝備翻修等兵力事故；戰備應處部分，各項戰備兵力依然維持，以便應付突發狀況。

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