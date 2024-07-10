北約花費7億美元 大量採購「刺針」防空飛彈

北約花費近7億美元簽訂刺針飛彈採購合約。圖為準備發射刺針飛彈的烏軍士兵。（美聯社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組職（NATO）2024高峰會9日在美國華府舉行，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）9日表示，北約已經以多個成員國的名義簽訂近7億美元（約新台幣227.9億）的合約，購買「刺針」防空飛彈。

綜合外媒報導，史托騰伯格在峰會期間舉辦的國防工業會議中表示，北約後勤支援採購局（NSPA）簽訂一筆價值約7億美元的「刺針」飛彈跨國合約，可讓成員國生產更多「刺針」防空飛彈。史托騰伯格強調：「沒有強大的國防工業，就無法提供強大的國防戰力。」

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「刺針」防空飛彈是一種單兵攜帶式的地對空飛彈系統，除了單兵攜行，也可以安裝在車輛上。美國在烏俄戰爭爆發初期提供烏克蘭大批「刺針」防空飛彈，有效打擊俄羅斯軍機與直升機。

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