澤倫斯基：烏克蘭將於11月底前制定和平行動計畫

烏克蘭總統澤倫斯基強調，俄羅斯繼續佔領烏克蘭領土的情況下，他無法對停火呼籲作出反應。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在日本放送協會（NHK）28日播出的獨家專訪中，首次打破兩年多的沉默，討論了結束俄羅斯侵略的前景、與前美國總統川普的關係，以及對日本持續支持的期望。澤倫斯基表示，烏克蘭將在11月底前完成一份詳細的和平行動計畫，以期實現持久和平。

專訪於26日在基輔進行，澤倫斯基詳細描繪了結束持續戰鬥的路徑。澤倫斯基指出，「耐心、支持和外交壓力是結束戰爭的三個關鍵因素。」他補充說，「如果美國和歐洲國家保持團結，將增加對莫斯科的壓力，讓他們知道沒有任何機會。」

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澤倫斯基強調，在俄羅斯持續佔領烏克蘭領土的情況下，他無法響應停火呼籲。他表示，基輔將與相關國家就領土完整及其他問題展開詳細討論，並擬於11月底前制定和平行動計畫。

澤倫斯基還提到前美國總統川普，據悉川普對支持烏克蘭持保留態度。即將於11月舉行的美國總統選舉可能對烏克蘭的和平希望產生重大影響。基輔官員本月已聯繫川普和美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊。澤倫斯基透露，他在電話中邀請川普訪問烏克蘭，並表示，「如果川普想了解烏克蘭，可以親自來看或詢問我。」

他補充說，「我們與他的團隊保持聯絡，川普告訴我，他願意回答任何問題，我也有他的電話號碼。」

澤倫斯基還強調了日本支持的重要性。他表示：「日本是七大工業國的代表，為我們提供了經濟、人道和技術支持。他們迅速伸出援手，是第一個與烏克蘭簽署安全合作協議的非北約國家。」

他希望日本能在太平洋地區發揮領導作用，對其他國家施加影響，並為烏克蘭重建提供合作。

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