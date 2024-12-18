海鯤號6億預算無傷通過 潛艦國造後續艦明天再戰

立法院外交及國防委員會今、明兩天實質審查國防部明年度預算，國人關注的潛艦原型艦、後續艦等相關預算2800餘億元，潛艦原型艦海鯤號近6億預算以主決議無刪減通過。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕立法院外交及國防委員會今、明兩天實質審查國防部明年度預算，國人關注的潛艦原型艦、後續艦等相關預算2800餘億元，其中，潛艦原型艦海鯤號近6億預算，以主決議無刪減通過；全案預算2840億、明年度編列近20億的潛艦後續艦預算，今天各黨立委討論並無共識，召委王定宇決議至第二輪討論，預計明天再度審議該預算。

海軍原訂自2019到2025年建造「海鯤號」潛艦的「潛艦國造-第二階段原型艦籌建」預算，總計493億6000萬餘元，根據明年度預算書顯示，海鯤號要再延遲4年到2029年結案，尚未執行預算約25億6000餘萬元，國防部先前解釋為魚雷籌獲進度所致，明年度預算為5億8000萬餘元。

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對此，國民黨立委陳永康、馬文君及黃仁原本分別提案全數凍結、凍結1億及5000萬元。不過在今天預算審查中，陳永康指出，該案主要風險並非海軍，而是台船公司，台船要配合測試，但卻未公布相關保險簽訂細節。台灣離岸風機都只有國外公司敢保險，且在12月10日中共軍演時，已有一艘共軍護衛艦進入測試範圍，所以測試風險極高。

陳永康說，該案可改主決議，但要做好安全管控；3黨立委也尊重陳永康意見，最終同意改為主決議並連署提案。

而首年度編列19億餘元、全案2840億餘元的14年「潛艦國造第三階段後續艦籌建」計畫，今天在委員會討論中未有共識，召委王定宇決議該案留至第2輪討論，預計明天斷續審議。期間，王定宇謹慎地讓3黨立委有多次發言機會，國防部長顧立雄也有解釋。

顧立雄說，刪除預算顯示的是我方對於後續艦建造的決心可能會喪失，他已一再承諾海測後才會動支，這絕對做得到，但若不編列，對台船來說，它人員的維持和次承包商的合作關係，乃至於備料都會因此沒有把握。

顧立雄指出，若預算通過，台船可先用自有資金維持船段等工作，顯示政府有決心通過；合約部分，因為預算是逐年編列，合約責任會進一步釐清；次合約商部分，若預算通過，他們也會比較有信心簽約。當然，我們每年都會把預算案送到立院審核，因此期待委員的支持。

顧立雄補充，國軍本就已2+3+2艘籌獲，因此跟台船的簽約是分階段籌建，一開始只會先簽兩艘，只是說希望能先確定有7艘的需求。

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