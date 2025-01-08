中共25機9艦於我周邊實施「聯合戰備警巡」 國軍嚴密監控

空軍第三戰術戰鬥機聯隊7日進行IDF經國號戰機緊急起飛操演。（記者塗建榮攝）〔記者涂鉅旻、方瑋立／綜合報導〕我國國防部昨日偵獲中共解放軍再度進行「聯合戰備警巡」，根據國防部今日上午發布的最新資料，國軍自昨日上午6時起算24小時內，一共偵獲25架中共軍機、9艘中共軍艦在台灣周邊活動，其中19架軍機逾越台灣海峽中線。我國國防部派出適切兵力，嚴密監控、應對處置。

國軍昨日起進行為期3天的「民國114年春節加強戰備媒體邀訪活動」，駐守台中清泉崗基地的經國號戰機進行「緊急起飛」操演，就是展現應對中共軍機襲擾的標準應處程序。不過，國防部發言人孫立方少將昨日傍晚表示，國軍自昨日中午12時55分起，陸續偵獲24架次共機出海活動，其中18架次逾越台海中線，配合共艦實施「聯合戰備警巡」。

孫立方表示，參與這次聯合戰備警巡的中共軍機，包括殲-16戰機、空警-500預警機等各型主、輔戰機，活動空域則在我國北部、中部、西南及東部空域。

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中共解放軍自7日上午至8日上午擾台樣態圖。（我國國防部提供）國防部今日上午發布最新動態資料顯示，國軍自昨日上午6時起算24小時內，一共偵獲25架中共軍機、9艘中共軍艦在台灣周邊活動，其中19架軍機逾越台灣海峽中線，活動區域含括台灣正北方、台灣海峽中線一帶、澎湖以西等處，另有飛行器一路繞行至我國東部空域。此外，有5架中共軍機，在我國西南空域大範圍活動。

對於中共軍事活動，我國國防部一如既往地派出任務機、艦、岸置防空飛彈，嚴密監控應處。

另外，國防部昨也偵獲中共1枚空飄氣球，在我國北部至東北部外圍空域活動，偵獲時間為昨日下午1點15分至2點20分，偵獲地點與高度為基隆西北方97浬處，飛行高度1萬9000呎。

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