澳宣布買「彈簧刀」無人機強化不對稱戰力 我上月才獲准買720架

彈簧刀300無人機成為烏克蘭對抗俄羅斯利器，在美國批准台灣採購後，澳洲今日也宣布將採購同型武器。（圖取自AeroVironment臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕快速強化無人機戰力已成先進國家建軍備戰主流，澳洲政府今（8）日宣布，將向美國採購「彈簧刀」（Switchblade 300）自殺無人機，雖然澳洲政府未宣布採購預算與金額，但強調，發展新技術與不對稱作戰優勢為優先之事，首架無人機預計於今年底交付，明年投入使用；我國上（6）月才獲美國批准採購720架「彈簧刀300」無人機，預計今、明年交貨。

澳洲政府今天宣布，澳洲將藉由採購「彈簧刀300」無人機獲得關鍵作戰優勢，充實澳洲國防軍的無人機武器庫，這款輕便的精準遊蕩彈藥，具有優秀的酬載、作戰範圍、鎖定目標時間及操作功能，同時強化澳洲官兵可成功執行任務，並維持對抗潛在對手的優勢。

雖然澳洲國防部未宣布採購「彈簧刀300」無人機的總預算、數量與全數交付期程，但表示，首架「彈簧刀300」無人機將於今年底前交付，2025年起服役。

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澳洲國防工業部長（Minister for Defence Industry）康洛伊（Pat Conroy）表示，隨著自主武器系統（autonomous weapon systems）日益普及，「澳洲國防戰略檢討」報告明確指出，新技術與不對稱優勢是優先事項」，這也是澳洲政府正在採取行動，強化澳洲國防軍對無人機使用的原因。



「彈簧刀300」無人機為美國空境公司產品，2011年問世迄今已相當成熟，並在烏克蘭對抗俄羅斯入侵之時屢見戰功。美國國防部安合局（DSCA）上月19日也宣布，其已批准我國請求購買720套「彈簧刀300」無人機與相關設施，共計6020萬美元（約新台幣19.5億元），以及291套總金額達3億美元（約新台幣97.18億元）的ALTIUS 600M-V無人機與相關配備。

我國採購的「彈簧刀300」無人機為Block20批次，淨重1.8公斤，全裝僅重3.6公斤，導控航程超過20公里，可滯空20分鐘以上，且2分鐘內即可快速部署，若鎖定敵方目標，可以時速160公里終端速度衝撞、引爆。

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