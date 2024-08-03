31共機艦擾台 竄我西南及東部空域

國防部表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機18架次，其中11架次逾越海峽中線及進入我西南及東部空域，另有共艦13艘次，持續在台海周邊活動。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日公布共軍動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機18架次，其中11架次逾越海峽中線及進入我西南及東部空域，另有共艦13艘次，持續在台海周邊活動。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲18架次中共軍機，以及13艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中11架次共機逾越海峽中線，進入我西南及東部空域。

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其中，5架次共機逾越海峽中線，分別距基隆67浬和鵝鑾鼻71浬；5架次共機進入西南空域，距鵝鑾鼻39浬；一架共軍直升機出現在東部空域，距鵝鑾鼻110浬。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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