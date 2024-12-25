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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

9共機艦擾台 偵獲1空飄氣球

2024/12/25 09:34

國防部今日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲中共軍機3架次，其中逾越海峽中線計1架次。另有1空飄氣球進入我空域。（國防部提供）國防部今日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲中共軍機3架次，其中逾越海峽中線計1架次。另有1空飄氣球進入我空域。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲中共軍機3架次，其中逾越海峽中線計1架次。另有1空飄氣球進入我空域。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲3架次中共軍機及6艘次共艦，持續在台海周邊活動。（國防部提供）國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲3架次中共軍機及6艘次共艦，持續在台海周邊活動。（國防部提供）

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲3架次中共軍機及6艘次共艦，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，2架次共軍主戰機於台灣海峽活動；1架次共軍直升機出現在東部空域。

國防部另表示，有1個中共空飄氣球分別於昨日上午8時22分，從基隆西北方64浬進入我國應變區，高度2萬2000呎，於上午10時25分消失。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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