漢光演習「戰力保存」 金門戰、甲車進出花崗石坑道畫面曝

官兵熟練駕駛戰、甲車，於狹窄坑道內穿梭仍游刃有餘，離開坑道也猶如猛虎出柙，充分展現平時勤訓精練、深化戰場經營成效。（金防部提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕漢光40號演習登場，陸軍金門防衛指揮部除今天240巨砲實彈射撃震撼全場，昨天執行的「戰力保存」課目，運用金門特殊的花崗石坑道地形，充分達到戰、甲車「保存戰力於地下，發揚火力於地上」戰術目標，似也印證古籍《 孫子兵法》：「善守者，藏於九地之下」。

官兵熟練駕駛戰、甲車，於狹窄坑道內穿梭仍游刃有餘，離開坑道也猶如猛虎出柙，充分展現平時勤訓精練、深化戰場經營成效。（金防部提供）

金防部「戰力保存」課目演練，官兵接獲命令後，迅速駕駛M60A3戰車、CM21人員運輸車等戰、甲車輛進入防區內堅固隱密的花崗石坑道，充分運用金門地區現有地形及地下化設施等，執行戰力保存。

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漢光演習登場，金防部執行「戰力保存」課目，運用金門花崗石地形，達到戰術目標。（金防部提供）

1名參演軍官指出，全國各縣市演習場域，大多只有人工碉堡、據點，與金門、馬祖具有天然坑道的地理條件大不相同，金門又因腹地比馬祖大，內部坑道比馬祖寬敞，戰、甲車可於坑道內進行戰術性移動，調度更為靈活。就像春秋戰國的軍事家孫武《 孫子兵法》：「善守者，藏於九地之下，善攻者，動於九天之上，故能自保而全勝也。」金門堅硬的花崗石坑道，提供軍事上天然的屏障。

金防部實施「動員民用物資強化灘案阻絕設置」演練，整合防區民力、物力動員能量。（金防部提供）

戰力保存課目登場，只見官兵熟練駕駛戰、甲車，於狹窄坑道內穿梭仍游刃有餘，離開坑道也猶如猛虎出柙，在在展現平時勤訓精練、深化戰場經營成效，更有利後續任務遂行。

此外，金防部烈嶼守備大隊也於昨天夜間實施「動員民用物資強化灘案阻絕設置」演練，部隊整合防區民力、物力動員能量，運用現有貨櫃、鋼刺蝟、廢油桶及蛇腹型鐵絲網等資材，前推到預想灘岸，實地演練多層次阻絕設置作為，充分驗證戰時遲滯敵登陸之能力。

金防部說，駐軍把握及運用「先處戰地」的戰場經營優勢，晝夜均能持續提升灘岸據點守備能量，使敵人難以侵犯，以有效支援防衛作戰任務，確保國家安全。

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