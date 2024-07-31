震驚！美空軍暫停NGAD新世代戰機計畫 無人機或成新選擇

美軍「次世代空優」戰鬥機假想圖。（取Lockheed Martin網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍原著手於高機密的「次世代空優」（Next Generation Air Dominance，NGAD）計畫，目標是開發出第6代戰機，以維持絕對的空中優勢，不過美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）7月30日宣布，空軍將「暫停」NGAD計畫，此舉反映了預算限制和技術進步對軍事策略的影響。

美國軍事網站《Breaking Defense》報導，肯達爾在「生命週期產業日」會議上宣布這這項決定，他表示：「我們正在暫停這個計畫」，但強調除了平台本身，其他空中優勢系統的研發仍在快速推進。

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報導指出，這一決定標誌著美國空軍戰略的重要轉折點，特別是在美國對手技術快速進步的背景下。肯達爾指出，官員們將花幾個月的時間評估設計是否合適，以確保方向正確。雖然有些人擔心這次暫停可能會導致計劃取消，但肯德爾強調：「我絕對有信心我們仍會推出第六代有人駕駛飛機。」

美國空軍部長肯達爾提到，空軍正在考慮無人版本的可能性。圖為美國空軍研究實驗室（AFRL）去年月初發布一支「無人戰機實驗」影片，以2架研發中的無人戰機為核心，真實呈現空軍戰鬥機隊的未來樣貌。（取自AFRL專頁）

這次暫停對於競爭第六代戰機合約的波音（Boeing）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）來說，無疑是一個挫折。肯達爾還提到，空軍正在考慮無人版本的可能性，但目前還沒有準備好。這顯示了空軍在無人駕駛技術上的探索與嘗試。

據報導，美國空軍對NGAD計畫的猶豫不決，主要是由於預算限制和技術進步的快速發展。空軍原本計劃在今年頒發NGAD合約，但現在可能會延遲。根據《路透》報導，這個計畫可能會被延長2年。

第六代NGAD戰機預計將取代已服役近20年的F-22，被視為美國空軍「系統家族」中的重要元素。這個家族還包括「聯合作戰無人戰鬥機」（Collaborative Combat Aircraft, CCA），肯達爾表示這些計畫正在穩步推進。然而，空軍參謀長參謀長阿爾文（David Allvin）在6月13日的一次公開活動中未能承諾推進NGAD戰機，顯示出該計畫臨的挑戰。

阿爾文在與記者的圓桌會議上解釋，除了資金限制外，技術進步的快速發展也促使官員們重新思考戰機的設計。尤其是CCA計畫的技術進步，揭示了「適應快速變化技術」的重要性。

AI技術的迅速崛起也可能影響空軍的決策。美國空軍和美國國防高等研究計劃署（DARPA）今年宣布，AI駕駛的F-16戰機在模擬空戰中成功擊敗了人類駕駛的戰機。肯達爾也曾親自試飛這架AI配備的戰機，並形容其與經驗豐富的飛行員進行了「勢均力敵」的對決。

報導提到，即便短期內計畫推遲，空軍仍在積極推進其下一代動力技術。NGAD戰機的發動機——下一代自適應推進技術（Next Generation Adaptive Propulsion, NGAP）正由奇異航太（GE Aerospace）和普惠（Pratt & Whitney）共同競爭開發，這項技術將顯著提升戰機的推力和燃油效率。

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