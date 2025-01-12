美副防長：擔心中國將煽動「可避免的衝突」 籲北京管控言行

美國國防部副防長希克斯表示，美國不會「引誘或欺騙」北京捲入戰爭，反而擔心北京刻意煽動「可避免的衝突」。（法新社）〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）報導，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）10日表示，美國在談到中國問題時會關注自身言行，並未試圖「引誘或欺騙」北京捲入戰爭，「中國也應該這麼做」。

身為五角大廈第二號人物的希克斯，在任期尾聲赴約翰霍普金斯大學高等國際研究學院發表演說，指美國在談到中國問題時會關注自身言行，以免任何暗示，致使升級為兩國都無法應對的對抗，「即使我們的目的是嚇阻，也應該考慮對方會如何看待我們的行動，中國也應該這麼做」。

英國《金融時報》去年6月報導，中國國家主席習近平前年曾告訴歐盟執委會主席馮德萊恩，華府正試圖慫恿北京攻擊台灣，以便美國介入，但他不會上鉤。

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對此，希克斯強調美國並未「試圖引誘或誘騙他們（中共）捲入戰爭」，並表示，「我們不認為衝突是不可避免的，但我們的工作是防止戰爭，並在戰爭爆發時隨時做好準備」。她說，北京可能認為五角大廈預計會發生潛在衝突，「那是因為我們擔心北京會煽動一場衝突」，雙方必須努力避免在這種動態中產生誤解。

希克斯將美國的做法描述「透過實力實現和平」，此一說法可以追溯到1950年代，拜登總統在去年夏天「北大西洋公約組織」（NATO）成立75週年紀念日的演講中引用該說法，總統當選人川普也在多個社交媒體發文中提到此說法。

川普去年12月宣布，他將提名對沖基金經理費恩柏格（Stephen Feinberg）接替希克斯，並點名福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）接任國防部長。赫格塞斯有一句名言稱，中國正在「建立一支專門致力於擊敗美利堅合眾國的軍隊」，他於本月14日將在參議院軍事委員會舉行的防長確認聽證會上，面臨有關其潛在對中政策等問題。

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