漢光實兵無腳本 參謀總長梅家樹：下達連續狀況、夜間演訓不簡化

參謀總長梅家樹上將參與精神戰力專案教育時表示，今年漢光演習取消「展示科目」，並強調「連續性狀況」而非單一項目操演。（軍聞社）



〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍漢光40號實兵演習將於22日登場，今年著重於「無腳本」仿真演練，參謀總長梅家樹上將日前參與精神戰力專案教育時表示，今年漢光演習取消「展示科目」，並強調「連續性狀況」而非單一項目操演；以往因風險而被簡化演練方式的夜戰，此次也會在做好安全規劃下「實時」演訓。

國防部今年度漢光演習將自22日實施至26日，有別於往年演練流路完整的訓練模式，今年為貼近「實戰化」磨練各單位防衛作戰能力，不僅取消部分官兵扮演「攻擊軍」的設定，也將著重於驗證全時段接戰能量。國軍官媒「軍聞社」報導，梅家樹日前赴基隆級驅逐艦蘇澳艦上，參與國軍精神戰力專案教育時表示，今年漢光演習取消「展示科目」，盼以更務實的方式，讓官兵貼近實戰狀況訓練，採取連續性狀況設計方式誘導官兵，增進各部隊「聯」動性，強化國軍整體戰力。

梅家樹表示，今年漢光演習特別強調「連續性狀況」，尤其夜間訓練部分，絕對是今年訓練的核心，他要讓官兵瞭解，防衛作戰是持續行動而非單一項目，避免形式化演練。在貼近實戰訓練的同時，也要特別要求，不同單位在執行共同工作時，如何做好最佳協調管制，訂定支援、被支援作為，這就是國軍聯合作戰的根本。

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梅家樹更特別強調，各部隊要努力做到「最大化」、「實時」及「實地」等三方面要求。其中，過去在考量安全狀況下，有些夜戰訓練因為風險高，會簡化演練方式，但事實上，作戰不分白天或晚上。因此，國軍須盡量做最好的安全規劃，但也要依照敵可能行動做到「實時」要求，唯有如此，才能知道部隊的能力與限制，從經驗中做到修改計畫，這也是實兵操演的價值。

梅家樹也說，台灣是守勢防衛作戰，我方有二個非常重要的守勢作戰上的優點，首先是「先處戰地」，其次是「熟悉地形地物」，因此，國軍應該發揮所長、扎實「實地」演練。

根據國防部規劃，今年漢光40號實兵演習的訓練，大抵區分驗證戰力保存、整體防空、聯合截擊與反封鎖作戰能力、聯合國土防衛作戰韌性、全社會防衛體系等，除了國軍部隊操與實戰化演訓，全社會防衛體系也將擴大驗證，今年的同心演習較去年增加25個參演單位，以及兵力2032員，自強演習亦較去年增加11個參演單位，以及徵購徵用品項30萬5294件。

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