軍武新知》因共軍崛起而生 美空軍「竹鷹」演習齊聚東太平洋磨練空戰力

隸屬美國空軍388聯隊第34中隊的F-35A戰機，於「竹鷹24-3」聯合演習期間停駐於聖瑪麗亞機場跑道上。（美國空軍第388聯隊網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕為應對中國近年軍事崛起的挑戰，美國空軍日前舉辦「竹鷹」（Bamboo Eagle）聯合演習，以今年舉辦的「紅旗24-1」演習為基礎，偕同英、澳空軍齊聚東太平洋海域，進行全天候、實戰化的空戰任務演練，共計超過3千人、150架戰機參演，除大量出動「假想敵中隊」演練對抗，亦驗證「彈性戰鬥部署」出動運輸機、空中加油機隊，力求在快速變動的戰略環境中掌握空優。

圖為兩架南卡州92中隊的F-16C戰機，於「竹鷹24-3」聯合演習期間與KC-135加油機伴飛。（美軍DVIDS網站）一架隸屬美國空軍第305空運聯隊（305 AMW）的C-17運輸機，本月2日在內利斯空軍基地進行出發前的運輸物資檢整。（美國空軍網站）圖為在加州沙加緬度麥克萊倫機場起飛的KC-135空中加油機。（美軍DVIDS網站）

「竹鷹」為美國空軍空戰中心（USAF Warfare Center, USAFWC）今（2024）首辦的聯合演習，也是美、英、澳三國在「澳英美三方安全伙伴關係」（AUKUS）下首度於東太平洋地區共同演訓，目前已進行至第三階段（Bamboo Eagle 24-3）；而本月的「竹鷹24-3」演習，正好就從「紅旗24-3」（Red Flag 24-3）演習結束的本月2日展開，因此，「竹鷹」演習可說是緊接著「紅旗」演習後的實戰測考。

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Bamboo Eagle 24-3 exercise this evening, the airspace reservation extends over 600 Nautical Miles from land over the Pacific Ocean and up to 80,000ftpic.twitter.com/ldR544qO9K — Thenewarea51 （@thenewarea51） August 7, 2024

而「竹鷹」演習規模和實戰化程度有多大？從美軍資訊和社群開源情報可見端倪。軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導指出，有多位民眾在「竹鷹24-3」演習的過去一周間，以飛航動態追蹤工具在南加州聖地亞哥（San Diego, Cali）外海發現多架軍機，如隸屬空軍1聯隊的F-22、388聯隊的F-35A戰機；另有通訊用E-11A空中節點機（BACN）、KC-135電偵機和E-3預警機等儎台在加州現蹤。

圖為兩架參與「竹鷹24-3」聯合演習、隸屬第37轟炸機中隊的B-1B戰略轟炸機。（美軍DVIDS網站）一架隸屬美國空軍第706假想敵中隊的F-16C戰機，本月9日在「竹鷹」演習中完成空戰對抗演習後，返回駐地內利斯空軍基地。（美軍DVIDS網站）有民眾在聖瑪麗亞機場上空捕捉到參與「竹鷹24-3」聯合演習的F-5E戰機。（取自X帳號 @BranomJaeden）

另一方面，本次「竹鷹」除大規模出動空運司令部（AMC）的C-130J、C-17運輸機隊協助運送物資至前線基地外；更編組了五支中隊的紅軍「假想敵」進行空戰對抗，包含57聯隊麾下的第57資訊假想敵中隊（57th IAS）、第507防空假想敵中隊（507th ADAS）、第64與65假想敵中隊，以及隸屬926聯隊、駕駛F-16C/D戰機的第706假想敵中隊，是美國本土境內少見的實戰演訓「大場面」。

美國空軍空戰中心指揮官尼米少將（Maj. Gen. Christopher Niemi）直言，「竹鷹」演習是空軍因應「大國競爭」（Great Power Competition）所做出的變革；他表示，這項演習能確保美軍在快速變動的現代戰略格局中，能保有反制反介入威脅、以及在全球範圍內隨時隨地投射兵力的關鍵能力。

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