軍武新知》因共軍崛起而生 美空軍「竹鷹」演習齊聚東太平洋磨練空戰力

隸屬美國空軍388聯隊第34中隊的F-35A戰機,於「竹鷹24-3」聯合演習期間停駐於聖瑪麗亞機場跑道上。(美國空軍第388聯隊網站)

〔記者陳治程/綜合報導〕為應對中國近年軍事崛起的挑戰,美國空軍日前舉辦「竹鷹」(Bamboo Eagle)聯合演習,以今年舉辦的「紅旗24-1」演習為基礎,偕同英、澳空軍齊聚東太平洋海域,進行全天候、實戰化的空戰任務演練,共計超過3千人、150架戰機參演,除大量出動「假想敵中隊」演練對抗,亦驗證「彈性戰鬥部署」出動運輸機、空中加油機隊,力求在快速變動的戰略環境中掌握空優。

圖為兩架南卡州92中隊的F-16C戰機,於「竹鷹24-3」聯合演習期間與KC-135加油機伴飛。(美軍DVIDS網站)一架隸屬美國空軍第305空運聯隊(305 AMW)的C-17運輸機,本月2日在內利斯空軍基地進行出發前的運輸物資檢整。(美國空軍網站)圖為在加州沙加緬度麥克萊倫機場起飛的KC-135空中加油機。(美軍DVIDS網站)

「竹鷹」為美國空軍空戰中心(USAF Warfare Center, USAFWC)今(2024)首辦的聯合演習,也是美、英、澳三國在「澳英美三方安全伙伴關係」(AUKUS)下首度於東太平洋地區共同演訓,目前已進行至第三階段(Bamboo Eagle 24-3);而本月的「竹鷹24-3」演習,正好就從「紅旗24-3」(Red Flag 24-3)演習結束的本月2日展開,因此,「竹鷹」演習可說是緊接著「紅旗」演習後的實戰測考。

Bamboo Eagle 24-3 exercise this evening, the airspace reservation extends over 600 Nautical Miles from land over the Pacific Ocean and up to 80,000ftpic.twitter.com/ldR544qO9K