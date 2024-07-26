強化F-35A防區外打擊能力 美將售比利時GBU-53滑翔炸彈

圖為美國海軍第23空中測評中隊（VX-23）所屬F-35C戰機，去年1月執行GBU-53/B滑翔導引炸彈的攜掛飛行測試實況。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA，下稱安合局）美東時間昨（25）日宣布，將允售比利時GBU-53「小直徑炸彈二型」精準彈藥，全案金額達1.15億美元（台幣約37.27億元），並已進入「知會國會」（Notifying Congress）程序；由於比利時未來將除役F-16A/B戰機、並同步換裝F-35A戰機，因此，這批近200枚的精準打擊飛彈，有望強化該國空軍的「防區外」攻擊能力。

安合局軍售公告指出，比利時本次軍售項目主要有196枚GBU-53/B「小直徑炸彈二型」（SDB-II），以及武器掛載人員裝置（Weapons Load Crew Trainers, WLCT），並附帶其他後勤零備件、人員訓練和技術支援服務，合計金額達1.15億美元（台幣約37.27億元）；公告更闡明，這項軍售將強化比利時空軍F-35A機隊，面對未來潛在區域威脅時的戰略嚇阻能力。

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GBU-53/B滑翔炸彈自2017年邁入全速量產後，美軍便率先選擇F/A-18E/F戰機作為首款與之整合的作戰儎台。（美國海軍航空系統司令部網站）圖為F-15E掛載兩枚GBU-53/B滑翔炸彈之情形，為美國空軍第二款與其整合的儎台。（美國空軍空戰司令部網站）一架美軍F-35C戰機執行內置彈艙攜掛4枚GBU-53/B滑翔炸彈的飛行測試。未來該型炸彈將可整合至F-35A/B/C全機系部署。（美軍DVIDS網站）



GBU-53/B為美國RTX（原雷神）公司研發的空射精準滑翔炸彈、又名「破風者」（Stormbreaker）。該炸彈可以紅外線、毫米微波（mmWave）、半主動雷射（SAL）三種模式導引，且可運用友軍儎台、執行發射後控制的「A射B導」任務，切合美軍「聯合全領域指管」（JADC2）架構需求。

該飛彈自2017年進入全速量產至今，已可部署至F-15E、F/A-18E/F，以及F-35A/B/C等四、五代戰機，以及戰略轟炸機，且美方在過去一年，已相繼准售該型飛彈給挪威、義大利等國，而本文主角比利時去（2023）年底迎接首架F-35A型機出廠後，未來將可配備同型炸彈，大幅強化該國空軍的防區外打擊能力。

比利時自去年底迎接首架F-35A戰機出廠後，未來將陸續接替逐步退役的F-16A/B型機，並有GBU-53/B型滑翔炸彈的加持，進一步提升防區外的精準打擊能力。（洛克希德．馬丁官網）

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