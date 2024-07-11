中共73機艦擾台還與山東號航艦聯訓 李棟樑赴蘇澳慰問官兵辛勞

軍友社榮譽理事長李棟樑與國防部副部長徐衍璞上將視導海軍蘇澳基地。（軍聞社提供）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國軍「漢光40號」實兵演習將於22日登場，但中共解放軍航艦「山東號」不僅在我國東部外海活動，中共昨日至今日亦派66架次軍機與7艘次軍艦在我國周圍活動，與山東艦進行海空聯訓。「軍聞社」今日報導，軍友社榮譽理事長李棟樑今特別前往海軍蘇澳基地慰問官兵，感謝官兵堅守崗位、捍衛國家安全。

蘇澳基地為海軍在東台灣的要港，現由海軍168艦隊駐紮，該艦隊下轄4艘基隆級驅逐艦以及6艘濟陽級巡防艦，為海軍防空、反潛的重要兵力，另由於漢光實兵演習期間，海軍兵力會向東部外海集結疏泊，因此蘇澳基地具有一定的戰略價值。

不過，中共山東號航艦日前藉由菲律賓北方的巴林塘海峽進入西太平洋後，日本防衛省9日發布資料顯示，其與另外3艘軍艦於日本宮古島東南方520公里處，也就是位在距離我國數百公里外海活動，且日方還掌握中共戰機、直升機自山東號航艦起降的情形。

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另外，我國國防部昨日、今日發布資訊陳述，國軍自昨日6時至今日6時，一共偵獲66架次中共軍機、7艘次中共軍艦在台灣周邊活動，且部分兵力與山東號航艦進行「海空聯訓」。

「軍聞社」今日報導，李棟樑今日在國防部副部長徐衍璞上將陪同下前往海軍蘇澳基地，慰問海軍168艦隊等單位，致贈加菜金及敬軍禮品，感謝官兵戮力戰訓本務，建構固若磐石的海上長城，守護國家安全的辛勤付出。他表示，近年來海軍執行海上偵巡任務愈趨繁重，加上「漢光40號」實兵演練在即，所以他特別前來為官兵加油打氣，也要感謝官兵堅守崗位，捍衛國家安全的辛勞。

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